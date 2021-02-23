Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
164 bin 793 aracın kış lastiğine bakıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye genelinde yapılan kış lastiği denetimlerinde, 164 bin 793 araç/sürücü kontrol edildi, 511 aracın zorunluluk kapsamında olduğu halde kış lastiği kullanmadığı veya uygun olmayan lastikle seyahat ettiği belirlendi, 551 araç trafikten men edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 19, 20 ve 21 Şubat'ta ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetim yapıldı.
3 gün süreyle ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik yapılan denetimlerde, 164 bin 793 araç denetlendi, 511 aracın zorunluluk kapsamında olduğu halde kış lastiği kullanmadığı veya uygun olmayan lastikle seyahat ettiği belirlendi, 551 araç trafikten men edildi.
Denetimlerde, 106 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 13 bin 33 trafik kural ihlali tespit edilip işlem yapıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın Ankara'da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz