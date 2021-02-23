Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 19, 20 ve 21 Şubat'ta ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetim yapıldı.

3 gün süreyle ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik yapılan denetimlerde, 164 bin 793 araç denetlendi, 511 aracın zorunluluk kapsamında olduğu halde kış lastiği kullanmadığı veya uygun olmayan lastikle seyahat ettiği belirlendi, 551 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde, 106 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 13 bin 33 trafik kural ihlali tespit edilip işlem yapıldı.

