Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

326 eğitim öğretim tesisi hizmete sunuldu

326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Anaokulundan, ilkokuluna, halk eğitim merkezinden bilim sanat merkezine kadar her kurum mevcuttur. Bir kısmı yeni baştan inşa edilirken, bir kısmı da onarıldı.

"Türkiye'deki toplam derslik sayısını 600 bine taşıdık"

Bugünkü yeni hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e çıkarmış bulunuyoruz. Böylece şehrimizde tekli eğitim öğretim yapan okullarımızın oranı yüzde 95'e yükselecektir. Halihazırda yatırım süreçleri süren okullarımızın da hizmete girmesiyle inşallah bu oranı yüzde 100'e çıkaracağız. Bu şekilde Başkentimizde ikili eğitim öğretim meselesini kaldırarak bir eşiği daha aşmış olacağız. Ülkemiz genelindeki derslik sayısını 343 binden 600 bine taşıdık.

"Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız"

2002'den beri 693 bin öğretmen atadık. Bir müjde vereyim önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. pic.twitter.com/jLLUZ746i3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 23, 2021

"Eğitime yaptığımız yatırımlarla ülkemize yakışmayan utanç tablolarına son verdik"

18 yılda eğitim öğretime yaptığımız devasa yatırımlarla ülkemize yakışmayan utanç tablolarına son verdik. Eğitim öğretim altyapımızı tamamen yeniledik, öğrenciler ders kitabına nasıl erişeceğiz diye endişelenmiyor, okulun başladığı ilk gün sıralarında kitapları onları hazır şekilde bekliyor. Ülke genelindeki toplam 29 bin adet kütüphanemizle, 2 bin 750 dijital kütüphanemizle öğrencilerimize hizmet sunuyoruz.

"Birçok ülke Türkiye'nin eğitim öğretim planlarını örnek alıyor"

Türkiye son 18 yılda eğitim öğretimde, dünyada kendini en hızlı geliştiren, yenileyen ülkelerin başında geliyor. Şimdi birçok ülke bizim eğitim öğretim planlarını örnek alıyor. Koronavirüs salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir tarafta kaybederken öbür tarafta dijitalleşmeyle çok farklı bir mesafe aldık.

"Dünyada aşılamayı başarılı en şekilde yürüten ülkeyiz"

Şu anda dünyada aşılamayı başarılı en şekilde yürüten ülke Türkiye. Dün itibarıyla 7,5 milyonu bulduk. Bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

"2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık"

Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz sürdüren birkaç devletten biriyiz. TRT EBA kanallarından uzaktan eğitimin devamı sağladık. 12 bin 500 saat yayın yaptık. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart'tan bugüne kadar 180 milyona yakın canlı ders yapılmıştır. 657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık.

"Önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz"

En kısa sürede öğretmenler ile öğrencileri buluşturmak istiyoruz. Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz

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