Fuat Oktay'dan Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Tokat Milletvekili, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bağımsız Türk yargısının bu ahlaksızı en ağır şekilde cezalandıracağından şüphemiz yoktur. Biz de sürecin yakinen takipçisi olacağız" sözlerini kullandı.
Tokat Milletvekili, Grup Başkan Vekilimiz @AvOzlemZengin hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 22, 2021
Bağımsız Türk yargısının bu ahlaksızı en ağır şekilde cezalandıracağından şüphemiz yoktur. Biz de sürecin yakınen takipçisi olacağız.
Sosyal medyada kişilik haklarına yönelik saldırılara her geçen gün yenilerinin eklendiğini söyleyen Oktay, "Buna müsaade etmemekte kararlıyız. Birileri sussa da biz bu seviyesizliğin karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.
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