Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tokat Milletvekili, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bağımsız Türk yargısının bu ahlaksızı en ağır şekilde cezalandıracağından şüphemiz yoktur. Biz de sürecin yakinen takipçisi olacağız" sözlerini kullandı.

Tokat Milletvekili, Grup Başkan Vekilimiz @AvOzlemZengin hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum.



Bağımsız Türk yargısının bu ahlaksızı en ağır şekilde cezalandıracağından şüphemiz yoktur. Biz de sürecin yakınen takipçisi olacağız. — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 22, 2021

Sosyal medyada kişilik haklarına yönelik saldırılara her geçen gün yenilerinin eklendiğini söyleyen Oktay, "Buna müsaade etmemekte kararlıyız. Birileri sussa da biz bu seviyesizliğin karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.