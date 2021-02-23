Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, ülkesinden ayrılarak DEAŞ terör örgütüne katılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransız Sarah Talib'in Ankara'da olduğunu belirledi.

Yapılan takiple Talib'in ülkesine dönmek için Fransa Büyükelçiliği'ne ulaşmaya çalıştığı belirlendi.

İşlemlerin ardından sınır dışı edilecek

Harekete geçen ekipler, Sarah Talib'i büyükelçiliğe 200 metre kala yakalanarak gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Talib'in, ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.