Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilerin, belirlenen gün ve saatlerde bu kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin uygulama, ilgili genelge kapsamında devam ediyor.

0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile üçüncü kez dışarı çıktı.

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 65 beş yaş üstü ve 20 yaş altı için kısıtlamalar devam ediyor.

14 yaş altı çocuklar ise kısıtlamadan bugün belli saatlerde muaf tutuluyor.

29 Mayıs Cuma günü ise aynı saatlerde 15-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkma izni olacak.

65 yaşın üstündekiler ise pazar günleri sokağa çıkabiliyor.