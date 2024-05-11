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Türkiye
DHA 11.05.2024 04:15

Konya'da kardeşlerin bulunduğu araç kurşunlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda seyir halindeki minibüste bulunan kardeşlerden Remzi Özgün öldü, Ali Özgün yaralandı.

Konya'da kardeşlerin bulunduğu araç kurşunlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokakta Ali Özgün yönetimindeki minibüs seyir halindeyken kimliği belirlenmeyen kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Saldırıda Ali Özgün boynundan, kardeşi Remzi Özgün de sırtından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kardeş de, çevredekilerin yardımıyla yakındaki Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Tedaviye alınan yaralılardan Remzi Özgün, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, Ali Özgün'ün ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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