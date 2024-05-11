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Türkiye
DHA 11.05.2024 02:55

Diyarbakır'da 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Kırsal Kaldırım Mahallesi’nde, hayvanlarını otlatmak isteyen Veysi Yalçın ile M.N.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda taraflar, birbirlerine yanlarına getirdikleri tabancalarla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Veysi Yalçın, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından yaralı halde olay yerinden kaçıp yakınlardaki jandarma karakoluna sığınan M.N.A. ise karakola sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. M.N.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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