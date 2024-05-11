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Türkiye
AA 11.05.2024 01:12

Muğla'da öğrencileri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 25 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüs şarampole devrildi. Yaşanan kazada 22'si öğrenci 25 kişi yaralandı.

Muğla'da öğrencileri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 25 yaralı

Ortaca ilçesindeki bir ortaokul öğrencilerini taşıyan İbrahim K. idaresindeki otobüs, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkiinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile 2 öğretmen ve 22 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Öğrencilerden bazıları ambulansla, durumu iyi olanlar ise kaza yerine gelen aileleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü.

Yolda bir süre aksama yaşandı

Geziden döndüğü belirtilen öğrenciler ile diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrolü olarak sağlandı. Otobüsün kaza yerinden kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

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