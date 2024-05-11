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Dünya
AA 11.05.2024 02:41

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bombalı saldırı: Ölü sayısı 35'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 8 Mayıs'ta düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 35'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bombalı saldırı: Ölü sayısı 35'e çıktı
[AA (Arşiv)]

Saldırının düzenlendiği Goma bölgesi yetkililerinden Eric Bwanapuwa, basına yaptığı açıklamada, mülteci kampında düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısının arttığını kaydetti.

Bwanapuwa, bombalı saldırıda ölü sayısının 35'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu saldırıyı henüz üstlenen olmazken saldırının isyancı gruplar tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

Saldırılar son zamanlarda arttı

Son aylarda saldırılarını artıran 23 Mart Hareketi (M23) üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

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