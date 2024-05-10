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Dünya
AA 10.05.2024 23:25

BM'de alınan karar 'gözlemci' statüsündeki Filistin'in haklarını genişletiyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Filistin hakkında bugün kabul edilen karar, "gözlemci" statüsünde bulunan Filistin'in haklarını genişletiyor.

BM'de alınan karar 'gözlemci' statüsündeki Filistin'in haklarını genişletiyor
[Fotograf: Reuters]

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden, yapılan oylama neticesinde kabul edilen karar tasarısı, gözlemci statüsündeki Filistin'e ilave haklar tanınmasını sağlıyor.

Karar ekinde Filistin için talep edilen düzenlemelerin bazıları, "alfabetik sıraya göre üye ülkeler arasında oturma, Filistin ve Orta Doğu konuları dışında düzenlenen oturumlarda konuşmacı olma, grup adına açıklama yapma, teklif ve değişiklik sunma, teklifleri oylamaya açma, BM Genel Kurulu'nun komitelerine Filistin heyetinden üyelerin seçilmesi, BM konferansları ve uluslararası toplantılara etkin katılma hakkı" olarak sıralanıyor.

Filistin tasarısı BM'de onaylandı
Filistin tasarısı BM'de onaylandı

Öte yandan Filistin devleti, gözlemci üye olarak Genel Kurul oylamalarına katılamayacak ve BM organlarında aday gösteremeyecek.

Filistin'in BM'ye tam üyelik ve daha fazla devlet tarafından tanınmaya yönelik çabaları da devam ediyor.

Bir ülkenin BM'ye tam üye olmasıyla diğer devletler tarafından tanınması ise farklı anlamlara geliyor. BM'ye üye olan bir devleti diğerlerinin tanıma zorunluluğu olmaması gibi, diğer devletler tarafından tanınan bir devletin BM üyesi olmaması da söz konusu olabiliyor.

Dışişleri: BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri: BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Bu duruma İsviçre örnek gösteriliyor. İsviçre, birçok devlet tarafından daha önceden tanınmasına rağmen BM'ye 2002'de üye olmuştu.

Halihazırda BM üyesi 193 ülkeden 139'u Filistin'i devlet olarak tanıyor.

BM Genel Kurulu'nda yapılan son oylama

Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen acil oturumda yapılan oylamayla kabul edilmişti.

193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 üye "evet" oyu kullanmıştı. Tasarı 25 "çekimser" oy almıştı. Aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu vermişti.

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