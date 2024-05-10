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Dünya
AA 10.05.2024 23:45

Arjantin'de iki tren çarpıştı: 60 yaralı

Arjantin'de banliyö treninin park halindeki başka trene çarpması sonucu 60 kişi yaralandı.

Arjantin'de iki tren çarpıştı: 60 yaralı

Arjantin'de Acil Tıbbi Bakım Sistemi'nden (SAME) yapılan açıklamada, başkent Buenos Aires'e bağlı Palermo semtindeki köprüde ilerleyen trenin park halindeki başka trene çarptığı belirtildi.

Çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği kaza bölgesinde 30'u ağır 60 kişi yaralandı.

Durumu ağır olan bazı yolcular helikopterle başka hastanelere götürüldü.

Arjantin'de iki tren çarpıştı: 60 yaralı

Yerel basında çıkan habere göre, banliyö treni, bakımı devam eden park halindeki trenin vagonlarına çarptı.

Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Arjantin Tren Kazası
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