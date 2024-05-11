Parçalı Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.05.2024 05:45

Kenya'yı sel vurdu: 267 ölü, 188 yaralı

Kenya'da yaklaşık 3 haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 267'ye yükseldi.

Kenya'yı sel vurdu: 267 ölü, 188 yaralı
[Fotograf: Reuters]

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, yaptığı basın açıklamasında, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 267'ye yükseldiğini söyledi.

Sellerde 188 kişinin yaralandığını belirten Kindiki, 75 kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.

56 bin aile evlerinden oldu

Kindiki, olumsuz hava koşullarından yaklaşık 389 bin kişinin etkilendiğini ve 56 bin ailenin de evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Öte yandan seller nedeniyle Kenya'da 9 bin dönüm tarım arazisi zarar görürken 4 bin çiftlik hayvanı da telef oldu.

Hükümet, sellerden etkilenenler için 167 kamp kurdu.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya dahil Tanzanya, Somali, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

ETİKETLER
Kenya Yağış Sel
Sıradaki Haber
İsrail'den Gazze'ye saldırılar: Çok sayıda ölü var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:32
Arap ülkeleri BM Genel Kurulu'nun Filistin kararından memnun
04:59
İsrail'den Gazze'ye saldırılar: Çok sayıda ölü var
04:18
Konya'da kardeşlerin bulunduğu araç kurşunlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
03:14
Elazığ'da teröristlerce kullanılan silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
03:02
Diyarbakır'da 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
02:42
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bombalı saldırı: Ölü sayısı 35'e çıktı
Brezilya'da sel felaketi: Ölü sayısı 127'ye yükseldi
Brezilya'da sel felaketi: Ölü sayısı 127'ye yükseldi
FOTO FOKUS
El sanatlarına meslek standardı
El sanatlarına meslek standardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ