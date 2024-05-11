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Dünya
TRT Haber 11.05.2024 09:35

İsrailli diplomattan skandal eylem: BM Şartı metnini parçaladı

Birleşmiş Milletler'deki tarihi Filistin oylaması İsrail'i rahatsız etti. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, skandal bir eylemde bulundu. Örgütün kuruluş anlaşması metnini kağıt öğütücü ile parçaladı. Olaya tepki gösteren Birleşmiş Milletler, Erdan'ın eyleminin "tiyatral" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM oturumu sırasında skandal bir eyleme imza attı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nın Filistin kararından rahatsız oldu. Yanında getirdiği kağıt öğütücü ile Birleşmiş Milletler Anlaşma metnini imha etti.

Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğini destekleyen ülkelere tepki gösterdi. Tarihi oylamaya tahammül edemeyerek örgütün kuruluş anlaşması metninin bir kopyasını parçaladı.

Filistin tasarısı BM'de onaylandı
Filistin tasarısı BM'de onaylandı

"Tiyatral bir eylem"

İsrailli diplomatın skandal eylemine Birleşmiş Milletler tepki gösterdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, olayın "tiyatral bir eylem" olduğunu belirtti, "Bu seviyeye inmeyeceğiz" dedi.

Geçmişte de buna benzer eylemlerin yapıldığını hatırlatan Haq, "Büyükelçilerin sunumların bir parçası haline getirdiği tiyatral eylemleri hakkında yorum yapmıyoruz" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler şartına tüm üye ülkelerin saygı duymak zorunda olduğunun altını çizdi.

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İsrailli diplomattan skandal eylem: BM Şartı metnini parçaladı
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