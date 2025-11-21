112 milyon liralık "sahte reçete" operasyonu: 7 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, çocuk psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurumun Medula sistemine kayıt yapılmadan hastaların kişisel verileri ele geçirildi.

Şüphelilerin, bu kişileri muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler düzenlediği ve bu reçeteleri SGK'ya fatura ederek haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

112 milyon liralık kamu zararı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun provizyon vermediği, özel klinikte takip edilen, hastaneye hiç gitmemiş, on günlük kontrol muayene tarihi geçmiş veya hastanenin başka branşlarında kaydı bulunan ancak çocuk psikiyatri bölümünde kaydı olmayan hastalar adına usulsüz protokol numaralarıyla reçeteler düzenlendiği belirlendi. Bu yöntemle düzenlenen reçetelerin fatura edilmesi sonucu SGK'nın 112 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Ayrıca, usulsüz yöntemlerle temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satılarak maddi menfaat temin edildiği de anlaşıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" ve "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme" suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç. ile ilaç mümessilleri C.K. ve E.Ç. hakkında 21 Kasım 2025 tarihinde arama, yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.