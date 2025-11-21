Puslu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.11.2025 08:26

112 milyon liralık "sahte reçete" operasyonu: 7 gözaltı kararı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde 2017-2021 yılları arasında sahte reçetelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) 112 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen aralarında bir profesör, eczacılar ve bir tıbbi sekreterin de bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

112 milyon liralık "sahte reçete" operasyonu: 7 gözaltı kararı
[Fotograf: AA]

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, çocuk psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurumun Medula sistemine kayıt yapılmadan hastaların kişisel verileri ele geçirildi.

Şüphelilerin, bu kişileri muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler düzenlediği ve bu reçeteleri SGK'ya fatura ederek haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

112 milyon liralık kamu zararı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun provizyon vermediği, özel klinikte takip edilen, hastaneye hiç gitmemiş, on günlük kontrol muayene tarihi geçmiş veya hastanenin başka branşlarında kaydı bulunan ancak çocuk psikiyatri bölümünde kaydı olmayan hastalar adına usulsüz protokol numaralarıyla reçeteler düzenlendiği belirlendi. Bu yöntemle düzenlenen reçetelerin fatura edilmesi sonucu SGK'nın 112 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Ayrıca, usulsüz yöntemlerle temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satılarak maddi menfaat temin edildiği de anlaşıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" ve "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme" suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç. ile ilaç mümessilleri C.K. ve E.Ç. hakkında 21 Kasım 2025 tarihinde arama, yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. 

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Çocukların suça sürüklenmesinin nedenleri araştırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:53
İran’daki benzeri görülmemiş kuraklığa iklim değişikliğinin yol açtığı belirlendi
08:50
Şeker sektöründe kotalar belirlendi
08:41
3 şehirde dev uyuşturucu operasyonu: Milyonlarca hap ele geçirildi
08:44
Safranbolu'da tarihi konak küle döndü
08:14
Ay’ın oluşumuna yol açan kayıp gezegenin kökeni ortaya çıktı
08:06
Bu yosun, uzayda dokuz ay yaşayarak rekor kırdı
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
FOTO FOKUS
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ