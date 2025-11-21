Açık 4.5ºC Ankara
Gündem
AA 21.11.2025 06:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı
[Fotograf: AA]

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçedeki gençlerle bir araya geldiği program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Gürzel'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre, telefon aracılığıyla salondaki gençlere seslenen Erdoğan, programa katılanların akşamını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmanın Beykozlular ve İstanbullular için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Güney Afrika ziyaretimden döndükten sonra da inşallah Beykoz'a ziyaretim olacak. Özlem kardeşimize sizler de gençler olarak yardımcı olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Programdaki gençler, Erdoğan'ın sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

Recep Tayyip Erdoğan
