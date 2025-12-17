Açık 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 17.12.2025 09:28

NASA yeni nesil teleskobunu tamamladı: Evrenin görülmemiş alanlarına ulacak

NASA, evrende yalnız olup olmadığımızı ve karanlık enerjinin sırlarını çözmek üzere tasarlanan yeni nesil Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun montajını tamamladığını duyurdu.

NASA yeni nesil teleskobunu tamamladı: Evrenin görülmemiş alanlarına ulacak

Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde gerçekleşen bu kritik eşik, teleskopun fırlatılmaya hazır hale gelmesi yolundaki en büyük adımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Roman teleskobu hakkında temel bilgiler

Teleskop, 25 Kasım 2025'te ana bölümlerinin birleştirilmesiyle tam formuna kavuştu. İşte bu devasa gözlemevinin öne çıkan özellikleri:

Geniş Görüş Alanı: Teleskopun Geniş Alan Enstrümanı (WFI), Hubble Uzay Teleskobu'ndan 100 kat daha geniş bir görüş alanına sahip. Bu sayede Hubble’ın 30 yılda tarayabildiği gökyüzü alanını Roman sadece 5 yılda tarayabilecek.

Karanlık Enerji ve Madde: Evrenin hızlanarak genişlemesine neden olan gizemli "karanlık enerji"yi ve galaksilerin oluşumunu etkileyen "karanlık madde"yi inceleyecek.

Ötegezegen Avcısı: Görevi süresince 100.000'den fazla yeni dünya keşfetmesi bekleniyor. Sahip olduğu gelişmiş Koronagraf Enstrümanı (CGI) sayesinde, ana yıldızlarının ışığını engelleyerek yakındaki gezegenleri doğrudan görüntüleyebilecek.

Veri Devrimi: 5 yıllık birincil görevi süresince yaklaşık 20 petabayt (20.000 terabayt) veri üretmesi planlanıyor.

Fırlatma takvimi ve gelecek

Resmi fırlatma tarihi Mayıs 2027 olarak belirlenmiş olsa da, projenin beklenenden hızlı ilerlemesi sayesinde fırlatmanın 2026 sonbaharında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Teleskop, bir SpaceX Falcon Heavy roketiyle fırlatılarak Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki L2 noktasına (James Webb'in de bulunduğu bölge) yerleştirilecek.

ETİKETLER
NASA Uzay Uzay Çalışmaları Enerji SpaceX
Sıradaki Haber
Trump seyahat yasağını genişletti: 5 ülke daha eklendi, kısıtlamalar geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:47
SpaceX halka arz planları Elon Musk'ın servetini 600 milyar doların üzerine taşıdı
09:44
Yeni yapay zeka modeli insan "zihnini okuma" konusunda şaşırtıcı bir başarı sergiliyor
09:39
Ertuğrul Gazi gemisi, 100'üncü operasyonunu başarıyla tamamladı
09:37
İran'dan ABD'ye nükleer meselede "karşılıklı saygıya dayalı diplomasi" çağrısı
09:35
Kuzey Kutbu, kayıtlara geçen en sıcak yılını yaşadı
09:30
Elektrik üretimi ekimde yüzde 1 azaldı
Kanada'da soğuk hava
Kanada'da soğuk hava
FOTO FOKUS
Sinop'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
Sinop'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ