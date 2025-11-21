Parçalı Bulutlu 14.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 21.11.2025 06:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor
[Fotograf: AA]

Dünya liderleri Güney Afrika'da G20 Zirvesi'nde bir araya gelecek. En büyük 20 ekonomiye sahip ülkelerin liderleri kritik küresel meseleleri değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek.

Gündemde Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek Zirve'de çeşitli oturumlar sırasında konuşmalar da yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

