Gündem
AA 21.11.2025 07:07

Çocukların suça sürüklenmesinin nedenleri araştırılacak

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi ve toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin, "Çocukların Suça Sürüklenmesine Yol Açan Nedenlerin Tüm Boyutlarıyla İncelenerek Koruyucu ve Önleyici Mekanizmalar Geliştirilmesi ile Çocukların Toplumsal Yaşama Etkin Katılımlarının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar"ına göre, komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

