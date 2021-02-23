Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Konya merkezli 10 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılamasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, askeri personele örgüt yöneticiliği yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli ile örgütün TSK'ya yerleştirdiği iddiasıyla 3 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Konya merkezli 10 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 12'si gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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