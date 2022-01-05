Zonguldak Merkez ve ilçelerinde toplamda 115 korona virüs vakası görüldü.

Zonguldak'ta korona virüs ile mücadelede vaka sayıları 115'e düştü. Buna göre Alaplı 3, Çaycuma 17, Devrek 7, Ereğli 25, Gökçebey 17, Kilimli 10, Kozlu 11, Merkez ilçede 25 vaka görüldü.

Öte yandan vaka sayılarında en çok Merkez ve Ereğli ilçesinde görülmesi dikkat çekildi.