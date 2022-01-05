Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 02:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kütahya’da 5 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Kütahya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14.62 gram bonzai ve 1.53 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Kütahya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14.62 gram bonzai ve 1.53 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu kullanma şüphelisi 5 şahıstan, 14.62 gram bonzai, 1.53 gram metamfetamin ve 3 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kütahya Uyuşturucu Narkotik
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