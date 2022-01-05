Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 01:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi yaralandı.
Burdur'da Mustafa Şengün'ün (42), kullandığı 15 DF 631 plakalı traktör, Yaylabeyi köyündeki ormanlık alanda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Keziban Şengül yaralandı.
Şengül, sağlık ekiplerince Budur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Denizli'de 3 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz