Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 191 sürücüye idari para cezası uygularken, 23 aracı da trafikten men etti. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde uygulanan denetimlerde toplam 6 bin 436 araç kontrol edildi.

Bin 191 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 23 araç da trafikten men edildi.