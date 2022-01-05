Merkeze bağlı Karakuyu Mahallesi'nde ekmek fırını işleten A.K. (54) dün sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, kapüşonlu ve yüzlerinde maske bulunan 3 kişi tarafından uyuduğu sırada darp edilip, iş yerindeki paralarının çalındığını iddia etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, iş yerinin camının kırılarak içeri girildiğini fırının ofis kısmında uyuyan A.K.'nın darp edildiğini, iş yerindeki kasada bulunan 11 bin lira ile A.K.'ya ait cep telefonu ve iş yerinde bulunan av tüfeğinin çalındığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla olaya karıştığı iddiasıyla N.Ö, H.B. ve T.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, A.K.'ya ait cep telefonu ile iş yerinden çalınan av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ö. ve T.Ş. hakimlikçe tutuklanırken, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.