Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nurullah K. idaresindeki 65 DA 883 plakalı otomobili, İçmeler-Turunç yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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