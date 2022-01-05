İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu getirileceğini öğrenen polis ekipleri, yabancı uyruklu A.S'nin (31) bindiği ticari taksiyi takibe aldı.

Uygulama noktasında durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan A.S'nin üzerinden 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Afganistan uyruklu A.S'nin emniyetteki ifadesinin ardından İzmir'de kaldığı otelde yapılan aramada da 500 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.