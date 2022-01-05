Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu getirileceğini öğrenen polis ekipleri, yabancı uyruklu A.S'nin (31) bindiği ticari taksiyi takibe aldı.
Uygulama noktasında durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan A.S'nin üzerinden 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Afganistan uyruklu A.S'nin emniyetteki ifadesinin ardından İzmir'de kaldığı otelde yapılan aramada da 500 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Etiketler: İzmir Manisa Uyuşturucu
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