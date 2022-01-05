Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 01:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de üniversite binasından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf:AA]
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yerleşkesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ÇOMÜ'nün Dardanos Yerleşkesi'ndeki hırsızlık olayının ardından teknik takip çalışması başlattı.
Araştırma kapsamında şüpheli N.Y'nin söz konusu yerleşkeden çeşitli tarihlerde 2 televizyon, 2 yangın tüpü ve çok sayıda iş elbisesi çaldığı tespit edildi.
Çeşitli suçlardan 22 kaydı olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Çanakkale Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz