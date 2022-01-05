Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 01:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetlendi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Lüleburgaz ilçesinde fırın, bakkal, çay ocağı ve süt ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.
Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, denetimlerin devam edeceği belirtti.
İşletme denetimlerine önem verdiklerini ifade eden Aksoy, eksikleri bulunan işletmelere gereken cezai işlemlerin uygulandığını kaydetti.
Etiketler: Kırklareli Denetim
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