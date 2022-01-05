Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malazgirt Kaymakam Demirer'den öğrencilere ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Fatih Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile Fatih Ortaokulu'na giden Kaymakam Demirer'i, öğrenciler çiçekle karşıladı.
Sınıfları dolaşan Demirer, sohbet ettiği öğrencilere Malazgirt'in tarihi hakkında sorular sordu.
Okulun fiziki yapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında okul müdürü Ersin Kaya'dan bilgi alan Demir, Liselere Giriş Sınavına (LGS) girecek 8. sınıf öğrencilerinin çok çalışması gerektiğini belirtti.
Öğrencilere başarı dileğinde bulunan Demirer, daha sonra okuldan ayrıldı.
Etiketler: Muş
Sıradaki Haber
Hakkari'de `Kütüphanesiz Okul Kalmasın` projesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz