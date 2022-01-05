Merzan Mahallesi Spor Lisesi'nde kütüphanenin açılışına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'de önceliklerinin eğitim olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan proje çerçevesinde, Hakkari'de hayırseverler ile kurumların desteğiyle 93 kütüphane yapıldığını bildiren Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hakkari'de kütüphanesiz okul kalmadı. Şimdi okulların içini kitaplarla dolduracağız. Hakkari'de ilk günden beri birinci vazifemiz eğitim ve kitap dedik. Bu çerçevede var gücümüz, kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla çalışıyoruz. Bunun meyvelerini de görüyoruz. Tıp, mühendislik, hukuk gibi okulları kazanıyorlar. Eğitimin kalitesi Hakkari'de her geçen gün artıyor. Artık Hakkari son sıralarda değil.'

Beraberindekilerle kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Akbıyık, öğrencilere sınavlara hazırlık kitapları dağıttı.

Akbıyık, daha sonra İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile Bulak Mahallesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezini ziyaret etti.