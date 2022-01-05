Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Malatya Caddesi'nden kent merkezine doğru seyreden Y.Ş. idaresindeki 23 BC 626 plakalı hafif ticari araç, Tofaş Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Çok'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çok'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü Y.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çok'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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