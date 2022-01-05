Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 02:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde O.Ç.K. ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.Ç.K. göğsünden bıçakla yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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