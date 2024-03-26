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Güncel
AA 26.03.2024 17:23

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki kazada 2 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında vagon ile vinç arasına sıkışan işçinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki kazada 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 49 yaşındaki Muhammed Korkut, vagon ile vinç arasına sıkıştı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Korkut, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korkut, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki kazada 2 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen T.M. ile kaza anında Korkut ile çalışan T.K.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

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