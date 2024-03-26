Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki kazada 2 şüpheli gözaltına alındı

İlçeye bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 49 yaşındaki Muhammed Korkut, vagon ile vinç arasına sıkıştı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Korkut, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korkut, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen T.M. ile kaza anında Korkut ile çalışan T.K.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.