Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 26.03.2024 17:09

Denizli’de 590 üreticiye 20 ton tohum dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak TAKE projesi kapsamında, 590 üreticiye 1030 hektar alanda kullanılmak üzere 20 bin 50 kilogram tohum hibe edildi.

Denizli’de 590 üreticiye 20 ton tohum dağıtıldı
[Fotograf: İHA]

Denizli genelinde 590 üreticiye 1030 hektar alanda kullanılmak üzere 20 bin 50 kilogram tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Tarım Alanlarının Kullanımını Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında 2024 yılı için hazırlanan “Yağlık Ayçiçeğini Geliştirme Projesi” ile Denizli genelinde 440 üreticiye 880 hektar alanda uygulanmak üzere 440 paket tohum ve Denizli’de nohut üretimini geliştirme projesi kapsamında ise 150 üretici ile 150 hektar alanda uygulanmak üzere 15 bin 250 kg Azkan çeşidi nohut tohumu üreticilere dağıtıldı.

Çivril İlçesinde düzenlenen dağıtım törenine geçmiş dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan'ı Osman Zolan, MHP İl Başkan'ı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli İl Tarım ve Orman Müdür'ü Şakir Çınar, belediye başkanları, muhtarlar, davetliler ve çok sayıda üretici katıldı.

''470 çiftçimize silajlık mısır tohumu dağıtıyoruz''

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan'ı Osman Zolan konuşmasında, ''Çiftçilerimize sadece bu lisanslı depoculuk ile değil, öncesinde birçok tohum desteği verdik. Sadece Çivril’de 470 çiftçimize silajlık mısır tohumu dağıtıyoruz. O tohumlarla inşallah güzel ürünler elde edecekler ve hayvansal üretim noktasında giderlerini azaltacaklar. 17 ilçemizde bu desteği veriyoruz ve inşallah 3 bin 200 çiftçimize silajlık mısır konusunda yapmış olduğumuz proje ile tohumları çiftçilerimize teslim edeceğiz'' dedi.

“700 milyon TL parayı doğrudan destek olarak çiftçilerimizin hesabına aktardık”

Törende konuşan Şakir Çınar, ''Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizim görevimiz ürün arzını sağlamak. Ürün arzını sağlarken de bazı desteklemelerle ilgili projeksiyon ve politikalarla bunu başardık. 2023 yılında sadece bu desteklemelerle yaklaşık 700 milyon TL parayı doğrudan destek olarak çiftçilerimizin hesabına aktardık. Bunu Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlığımıza verdiği ödenek ile bakanlığımızın bize verdiği destek kalemleriyle sağladık. Bunun dışında birçok proje geliştiriyoruz. Bizim ‘Çiftçi Kayıt Sisteminde’ (ÇKS) 48 bin çiftçimiz var ve biz son 1 ile 1,5 yıl içerisinde yapığımız projelerle 70-75 bin kişiye ulaştık. Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız proje ile Silajlık Mısır Tohumu ve Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Alanlarının Kullanımını Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında yağlık ayçiçeği tohumu ve nohut tohumlarını çiftçilerimizle buluşturduk. Üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim'' diye konuştu.

ETİKETLER
Denizli Tarımsal Destek
Sıradaki Haber
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:49
Rus istihbaratı: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var
18:47
Zonguldak'ta maden ocağındaki kaza ile ilgili 1 zanlı tutuklandı
18:31
Kocaeli'de doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
18:24
Samsun'da evinde 5,5 kilogram esrar bulunan zanlı gözaltına alındı
18:35
İspanya hükümeti, Katalonya'daki bağımsızlık ilanı girişimini engelleme kararı aldı
18:09
Bakan Kacır: Bilim insanlarının önünü açmayı sürdüreceğiz
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil şeridine zarar verdi
FOTO FOKUS
Gazzeli Yaser enkaz yığını olan camide ezan sesini yükseltmekten vazgeçmiyor
Gazzeli Yaser enkaz yığını olan camide ezan sesini yükseltmekten vazgeçmiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ