Denizli’de 590 üreticiye 20 ton tohum dağıtıldı

Denizli genelinde 590 üreticiye 1030 hektar alanda kullanılmak üzere 20 bin 50 kilogram tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Tarım Alanlarının Kullanımını Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında 2024 yılı için hazırlanan “Yağlık Ayçiçeğini Geliştirme Projesi” ile Denizli genelinde 440 üreticiye 880 hektar alanda uygulanmak üzere 440 paket tohum ve Denizli’de nohut üretimini geliştirme projesi kapsamında ise 150 üretici ile 150 hektar alanda uygulanmak üzere 15 bin 250 kg Azkan çeşidi nohut tohumu üreticilere dağıtıldı.

Çivril İlçesinde düzenlenen dağıtım törenine geçmiş dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan'ı Osman Zolan, MHP İl Başkan'ı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli İl Tarım ve Orman Müdür'ü Şakir Çınar, belediye başkanları, muhtarlar, davetliler ve çok sayıda üretici katıldı.

''470 çiftçimize silajlık mısır tohumu dağıtıyoruz''

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan'ı Osman Zolan konuşmasında, ''Çiftçilerimize sadece bu lisanslı depoculuk ile değil, öncesinde birçok tohum desteği verdik. Sadece Çivril’de 470 çiftçimize silajlık mısır tohumu dağıtıyoruz. O tohumlarla inşallah güzel ürünler elde edecekler ve hayvansal üretim noktasında giderlerini azaltacaklar. 17 ilçemizde bu desteği veriyoruz ve inşallah 3 bin 200 çiftçimize silajlık mısır konusunda yapmış olduğumuz proje ile tohumları çiftçilerimize teslim edeceğiz'' dedi.

“700 milyon TL parayı doğrudan destek olarak çiftçilerimizin hesabına aktardık”

Törende konuşan Şakir Çınar, ''Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizim görevimiz ürün arzını sağlamak. Ürün arzını sağlarken de bazı desteklemelerle ilgili projeksiyon ve politikalarla bunu başardık. 2023 yılında sadece bu desteklemelerle yaklaşık 700 milyon TL parayı doğrudan destek olarak çiftçilerimizin hesabına aktardık. Bunu Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlığımıza verdiği ödenek ile bakanlığımızın bize verdiği destek kalemleriyle sağladık. Bunun dışında birçok proje geliştiriyoruz. Bizim ‘Çiftçi Kayıt Sisteminde’ (ÇKS) 48 bin çiftçimiz var ve biz son 1 ile 1,5 yıl içerisinde yapığımız projelerle 70-75 bin kişiye ulaştık. Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız proje ile Silajlık Mısır Tohumu ve Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Alanlarının Kullanımını Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında yağlık ayçiçeği tohumu ve nohut tohumlarını çiftçilerimizle buluşturduk. Üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim'' diye konuştu.