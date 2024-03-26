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Güncel
İHA 26.03.2024 16:55

Siirt'te tarımsal destekleme tutarı 201 milyon liraya ulaştı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 7 bin 826 yetiştiriciye 126 milyon 87 bin lira hayvancılık desteklemesi, 8 bin 228 üreticiye 75 milyon 105 bin lira bitkisel destekleme yapıldı.

Siirt'te tarımsal destekleme tutarı 201 milyon liraya ulaştı
[Fotograf: İHA]

Yapılan tarımsal desteklemeler ile 2024 yılında 16 bin 54 Siirt üreticisine ödenen toplam tarımsal destekleme tutarı 201 milyon 193 bin liraya ulaştı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2024 yılı tarımsal destekleme ödemelerine devam edileceğini vurguladı.

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