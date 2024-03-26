Siirt'te tarımsal destekleme tutarı 201 milyon liraya ulaştı

Yapılan tarımsal desteklemeler ile 2024 yılında 16 bin 54 Siirt üreticisine ödenen toplam tarımsal destekleme tutarı 201 milyon 193 bin liraya ulaştı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2024 yılı tarımsal destekleme ödemelerine devam edileceğini vurguladı.