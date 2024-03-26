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Güncel
İHA 26.03.2024 17:00

Çorum'da öğrenciler modern eğitim altyapısına kavuştu

Çorum’da, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Şehit Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi atölyeleri modernize edildi.

Çorum'da öğrenciler modern eğitim altyapısına kavuştu
[Fotograf: İHA]

Çorum’da, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) destek verdiği ''Çorum Mesleki İnovasyon Merkezi (ÇOMİM) ve Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi Projesi'' ile Şehit Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) yenilenmiş atölyelerine kavuştu.

Çorum Belediye'si, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ortaklığı ve Alapala Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. başta olmak üzere özel sektörün de destek verdiği projenin Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezinde uygulanan diğer ana bileşeni çerçevesinde, metal işleme alanında modern eğitim tezgahları tedarik edildi.

Eğitim alanlarının modernizasyonu için yürütülen tadilat süreci tamamlandı.

Öğrenciler modern eğitim ortamında, imalat sanayinde kullanılan modern tezgahlarla aynı özelliklere sahip modern eğitim tipi tezgâhlarda eğitim almaya başladı.

Proje çerçevesinde ayrıca mezun takip sisteminin Çorum’da etkinleştirilmesi, alan öğretmenlerinin teknik eğitimi ve mesleki eğitime ilişkin farkındalığın arttırılması yönünde çalışmalar yapılıyor. T

Toplam bütçesi 4,4 milyon TL olan 2,6 milyon TL SOGEP desteği sağlanan projenin uygulama süresi Mayıs ayında sona erecek.

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