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Güncel
AA 26.03.2024 17:16

Batman'da 5 PKK/KCK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da düzenlenen nevruz etkinliği sonrasında çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Batman'da 5 PKK/KCK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty Images]

Valilik'ten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mart'ta gerçekleştirilen nevruz etkinliği sonrasında ilde bazı cadde ve ara sokaklarda yol kapatma, emniyet araçlarını taşlama, havai fişek atma gibi eylemlere katılarak "terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyette bulunmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu malına zarar vermek", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Özel Harekat Şubesi ve İstihbarat Şube müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, S.A., B.E., İ.M., Ö.B. ve M.A.'nın gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Batman PKK/KCK
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