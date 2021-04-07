Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.
Zonguldak'ta, alınan bilgiye göre, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında bir kişi göçük altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre maden ocaklarından gelen işçilerin de yardımıyla işçiyi bulunduğu yerden çıkardı.
İsmi henüz öğrenilemeyen işçi, hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan olayı haber alarak maden ocağına gelen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi.
Göçük
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