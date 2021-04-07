Ramazan pidesi ne kadar 2021? 2021 Ramazan pidesi fiyatları belli oldu...
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan 13 Nisan’da başlıyor. Fırıncılar Ramazan için hazırlanıyor. Peki Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? 2021 yılı için Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Ramazan pidesi fiyatları 2021...
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Ramazan ayında sofralardan eksik olmayan ramazan pidesi için fiyatlar belirlendi.
Ramazan pidesi ne kadar 2021?
Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir’de 250 gram pide 3 lira, İstanbul’da 365 gram pide 4 lira, Sakarya ve Kocaeli’de 370 gram pide 4 lira, Trabzon’da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacak.
Ramazan Bayramı ne zaman?
13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi