Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Ramazan ayında sofralardan eksik olmayan ramazan pidesi için fiyatlar belirlendi.

Ramazan pidesi ne kadar 2021?

Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir’de 250 gram pide 3 lira, İstanbul’da 365 gram pide 4 lira, Sakarya ve Kocaeli’de 370 gram pide 4 lira, Trabzon’da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi