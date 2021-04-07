Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da Uçan Leylek Yuvası Manisa İtfaiye ekiplerince alınıp tekrar yerine konuldu
[Fotoğraf: AA]
Leylek göç mevsiminde leyleklerin kullandığı yuva şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden aşağıya düşüp dağılınca Manisa Büyükşehir itfaiyesi ve GDZ Elektrik Ekiplerinin ortak çalışması ile yerine konuldu.
Yunusemre ilçesi Karaali Mahallesinde meydana gelen fırtınadan elektrik direği üzerinde bulunan leylek yuvası uçtu. Olayı gören Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi.
Yuva elektrik direği üzerinde olduğu için İtfaiye ile birlikte bölgeye giden GDZ elektrik ekipleri direğe gelen elektriği kesti. GDZ Elektrik ekiplerinin elektriği kesmesi sonrası Manisa Büyükşehir İtfaiyesinin merdivenli itfaiye aracıyla direk üzerine yuvalayan leyleklerin göç Mevsim’inden önce yuvası yerine konuldu.
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