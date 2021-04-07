Lara bölgesinde bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan ve bir hafta önce ayrıldığı evine dönmeyen Ahmet Uğur'un (29) ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan incelemede Uğur'un taksiyle Döşemealtı ilçesindeki Güveruçurumu bölgesine gittiğini tespit eden ekipler, bölgede çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekiplerince kanyonun içinde ve çevresinde yapılan çalışmada henüz bir ize rastlanmadı.

AFAD ekipleri, kanyonun çevresindeki ormanlık alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Uğur'un yakınları da çalışmaları yakından takip ediyor.