Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar ve aileleri için Talas Belediyesi Maskot Bandosu tarafından etkinlik düzenlendi.

Çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen ve müzik eşliğinde hastane bahçesine gelen bando takımı, tedavi alan çocuklar için müzik dinletisi sundu. Konseri hastane odalarının pencerelerinden izleyen çocuklar, bandonun dinletilerine zaman zaman eşlik etti.

Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, konserin tedavi gören çocuklara büyük moral sağlandığını belirtti.

Müziği duyan tüm çocukların camlara koştuğunu aktaran Karakürkçü, "Bugün burada toplandık, sağ olsun Talas Belediyesinin katkılarıyla çocuklarımızı bir nebze olsun güldürebilmek için böyle bir etkinlik düzenlendi. Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu dönem içerisinde böyle bir destek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda çocuklar, kitap, kıyafet ve oyuncaktan oluşan hediye paketiyle sevindirildi.