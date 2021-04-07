Kazanın ardından gelen polis ekiplerine aracı ikinci kez görüştüğü bir arkadaşının kullandığını ve kazadan sonra kaçtığını söyledi. Yemin eden, uzun süre polis ekiplerini sürücü olmadığına ikna etmeye çalışan Faruk A., başarılı olamayınca özür dileyerek, ‘Çok pişmanım, aracı ben kullanıyordum. Ehliyetime 2 kez el konulduğu için doğruyu söyleyemedim’ dedi. Faruk A.’nın 1.98 promil alkollü olduğu tespit edilirken, 5 yıl süreliğine alınan ehliyetine üçüncü kez işlem yapıldı.

Kaza, sokağa çıkma yasağının uygulandığı akşam 23.30 sıralarında Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerinde meydana geldi. Faruk A., kullandığı 43 EC 188 plakalı otomobille park halindeki oto kurtarıcı aracına çarptı. Kazayı görenler ise polise haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri kaza yapan araç sürücüsü Faruk A.’nın sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehrin farklı bir bölgesinde ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymadığını belirledi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada sürücü Faruk A.’nın daha önce iki kez alkollü olarak araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Polis memuruna uzun süre kendisinin sürücü olmadığı anlatan Faruk A., “Ağabey ben kendimdeyim, çok zor durumdayım. Gerçekten doğruları söylüyorum, niye inanmıyorsun bana. Direksiyonda arkadaşım vardı. Valla doğru söylüyorum. İki defadır görüştüğüm bir arkadaşımdı. Adını da söylemedi, kaçtı gitti” dedi.

Polislere çelişkili ifadelerde bulunan Faruk A., kazadan yaklaşık 20 dakika sonra polis ekiplerini ikna edemeyince aracı kendisinin kullandığını itiraf etti. Polis memurlarından özür dileyen Faruk A., “Çok pişmanım, aracı ben kullanıyordum. Ehliyetime 2 kez el konulduğu için doğruyu söyleyemedim” dedi. Yapılan muayenesinde 1.98 promil alkollü olduğu tespit edilen Faruk A.’nın ehliyetine 5 yıl süreyle üçüncü kez işlem yapılırken, trafik suçlarından 6 bin 100 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Soruşturma sürüyor.