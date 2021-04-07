Vali Güner et ve süt ürünleri işletmesinde incelemede bulundu

Tuzla’da her gün 40 ton atık geri dönüşüme kazandırılıyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 6 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

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