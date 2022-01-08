Kilimli ilçesinde polis ekipleri, dur ihtarına rağmen uygulama noktasından kaçan otomobili takip etti.

Yaklaşık 25 kilometre süren kovalamacanın ardından Köroğlu köyü yoluna giren sürücünün kullandığı otomobil, şarampole devrildi.

B.D'nin kullandığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmek istemeyen yaralıları polis ekipleri ikna etti.

Otomobil sürücüsü B.D'nin ise ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı öğrenildi.