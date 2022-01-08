Kent protokolü ve vatandaşlar, mehteran eşliğinde Atatürk Caddesi'ndeki Mehmet Eminler Konağı'ndan, 2023 Açık Hava Müzesi'ne yürüdü. Etkinlik kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.

Etkinliğe Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile kamu kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.