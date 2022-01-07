Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayağı tele takılan yılkı atı kurtarma esnasında kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da ayağı tele takılan ve kurtarma çalışması sırasında ormana kaçan yılkı atının bulunması için çalışma başlatıldı.
Bolu’nun Atyaylası mevkiindeki yılkı atlarından birinin Kızılağıl Köyü Mezarlığı çevresindeki tellere takıldığını fark eden köylüler itfaiyeden yardım istedi.
Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yabani olduğu için yanına yaklaşamadıkları atın uyuşturulmasına karar verdi.
Yılkı atı veteriner beklendiği sırada ayağına takılı yaklaşık 2 metre uzunluğundaki telle ormanlık alana kaçtı.
Yılkı atının kendisine zarar vermesinden endişe eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Atın bulunması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Bolu Doğal Yaşam İtfaiye
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