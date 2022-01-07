Bolu’nun Atyaylası mevkiindeki yılkı atlarından birinin Kızılağıl Köyü Mezarlığı çevresindeki tellere takıldığını fark eden köylüler itfaiyeden yardım istedi.

Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yabani olduğu için yanına yaklaşamadıkları atın uyuşturulmasına karar verdi.

Yılkı atı veteriner beklendiği sırada ayağına takılı yaklaşık 2 metre uzunluğundaki telle ormanlık alana kaçtı.

Yılkı atının kendisine zarar vermesinden endişe eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Atın bulunması için çalışma başlatıldı.