Omicron varyantının etkili olmasıyla birlikte koronavirüs vakalarının bulaş hızı gittikçe artıyor. Bu artış Adıyaman'ın kent merkezinde de etkisini gösteriyor.

Kentte çoğu kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerde olmak üzere toplam 5 ev karantinaya alındı.