Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 5 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Adıyaman'da, artan vaka sayıları ve COVID-19 tedbirleri kapsamında 5 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Omicron varyantının etkili olmasıyla birlikte koronavirüs vakalarının bulaş hızı gittikçe artıyor. Bu artış Adıyaman'ın kent merkezinde de etkisini gösteriyor.
Kentte çoğu kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerde olmak üzere toplam 5 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Omicron
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