Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 200 gram kubar esrar geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Sakarya’nın Hendek İlçesi Jandarma Komutanlığı sivil ekibi, İlçe Jandarma Asayiş personeli ve Sakarya KOM Şube Müdürlüğü ekibi, ihbar üzerine H.G'nin ikametine operasyon düzenledi.
Köpek yardımıyla yapılan aramada, 14 kavanoz ve 1 adet 10 kiloluk plastik bidonda toplam 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. H.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Polis Sakarya Uyuşturucu
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