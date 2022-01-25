Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 03:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 15 küçükbaş hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aşırı kar biriktiği için çatısı çöken ahırdaki 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
Komşular köyü Fazlıoğlu Mahallesi'nde bir ahırın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Çatının çöktüğünü gören vatandaşlar, ahırdaki hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı.
Çökme sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
Bölgeye gelen Devrek Belediyesi ekipleri inceleme yaptı.
Etiketler: Zonguldak Kar Yağışı
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